والد “جولدن”: شكلنا مجموعة لاعادة الاسرى من غزة

بيت لحم/PNN- أكد والد الضابط الإسرائيلي الاسير في قطاع غزة “هدار جولدن”، أنه تم تشكيل مجموعة مهمتها إعادة الجنود من الأسر، وعقدت جلستها الأولى أمس الأربعاء.

ووفق القناة السابعة العبرية، فإن “جولدن” اتهم حكومة الاحتلال بأنها لم تفعل بعد عامين أي شيء لإعادة أولادهم لهم، وقال: “جاء الوقت كي تقف الكنيست لتعمل على إعادة الجنود إلى بيتهم”.

وأضاف “جولدن”: “على الكنيست أن تفعل من أجل دفع الحكومة كي تضغط على حماس لإعادة الجنود”.

ودعا والد الضابط “جولدن” حركة “حماس” لتطبيق ما جاء في القرآن وإعادة الجنود كي يتم قبرهم في “إسرائيل”.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد عددا من جنوده خلال عدوانها على قطاع غزة عام 2014، كان من بينهم الضابط “هدار جولدن” خلال محاولة الاحتلال اقتحام مناطق في مدينة رفح.