فلسطين تشارك في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة

القاهرة/PNN- افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، ووزير الثقافة حلمي النمنم، الجناح الفلسطيني بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ48 اليوم الأربعاء؛ حيث كان في استقباله وكيل وزاة الثقافة الفلسطينية عبد الناصر صالح والمستشار الثقافي للسفارة د.محمد خالد الأزعر ومدير المركز الإعلامي والثقافي للسفارة ناجي الناجي ونوال حلس مدير معرض فلسطين للكتاب .

وقدم وكيل وزارة الثقافة عبد الناصر صالح هدية تذكارية لرئيس ا لوزراء المصري شريف إسماعيل لمفتاح يرمز للعودة وأول عملة فلسطينية، كما نقل وفد فلسطين تحيات وزارة الثقافة ومعالي سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي لنظيرتها المصرية تقديراً لدورهم الثقافي الرائد بمد جسور الثقافة وريادة العمل الثقافي عربيا في شتى المحافل الثقافية الدولية .

ومن جهته عبر إسماعيل عن تقديره لدور فلسطين وريادتها الثقافية مثمنا الهدية الرمزية الوطنية التي أهدته إياها وزارة الثقافة الفلسطينية.

تشتمل المشاركات الفلسطينية في المعرض بدورته ال48 على عديد من الفعاليات الفلسطينية تشتمل على أكثر من إحدى عشر مدعاً فلسطينياً مشاركاً في أعمال المعرض من أمسيات شعرية ، ومناقشات لعديد من الكتب الفلسطينية ، والعديد من اللقاءات الثقافية .

يذكر أن معرض الكتاب الدولى قد افتتح صباح اليوم الخميس في دورته الثامنة والأربعين، تحت شعار “الشباب وثقافة المستقبل” والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر بدء من 26 يناير الجاري وتستمر فعالياته حتى العاشر من فبراير المقبل.

وتحل المغرب ضيف شرف هذا العام، وشخصية المعرض هذا العام هو الشاعر المصري صلاح عبد الصبور ، وتعد دولة فلسطين من المشاركين الدائمين في المعرض السنوي، حيث يشارك فيه هذا العام 670 ناشرا، من 35 دولة عربية وأجنبية، ويعد أكبر مناسبة ثقافية تقام على مدار العام في جمهورية مصر العربية .