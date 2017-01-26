ضابط اسرائيلي كبير:انخفاض ملحوظ في عدد العمليات بالضفة واحبطنا المئات

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قال ضابط اسرائيلي رفيع المستوى في قيادة جيش الاحتلال ان عدد العمليات الفلسطينية ضد الاهداف الاسرائيلية انخفض الى حد التلاشي في الاشهر الاخيرة بعد ان وصلت الى

المئات منذ بداية الهبة الجماهيرية قبل اكثر من عام في الضفة والقدس.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان الضابط الاسرائيلي اشار الى ان الجيش يتخوف من اعلان رسمي يشير فيه الى انتهاء العمليات الفلسطينية ضد الاهداف الاسرائيلية وينظر الى الامور بحذر شديد لكنه يرى انه

هناك انخفاض كبير وادعى الضابط ان عمليات الدهس والطعن بالسكاكيين انخفضت بنحو كبير في الاسابيع والاشهر الاخيرة مما يشير الى تراجع واضح بحجم العمليات .

كما اشار الضابط الى ان الجيش الاسرائيلي استطاع توجيه ضربات قوية لصناعة السلاح في الضفة الغربية حيث اغلق العشرات من ورشات التصنيع مما اضعف الهجمات المسلحة في الضفة باستخدام السلاح

المصنع محليا كمان قال واكد الضابط الاسرائيلي الى ان انخفاض العمليات مرده الضربات التي وجهت لصناعة الاسلحة موضحا ان منفذي عملية تل ابيب اشتروا سلاح الكارلو المصنع محليا باربعة الاف شيكل في

حين اصبح سعره الان اربعة الف شيكل حيث ساهم الارتفاع بسعر السلاح الى انخفاض في عدد العمليات الفلسطينية ضد الاهداف الاسرائيلية سيما وان الاسلحة الاتوماتيكية مثل الكلاشينكون والان 16 مرتفعة السعر حيث يبلغ ثمن ال M16 الأسعار 50-60 ألف شيكل للبندقية الواحدة.

وأشار الضابط الى أن قوات جيش الاحتلال بذلت جهودا كبيرة لاكتشاف المصانع والورشات لانتاج الوسائل القتالية في الضفة الغربية ونجحت في ذلك .

ونوه بانه منذ موجه العمليات قلت قبل أكثر من عام بعد ان تم إغلاق اربع وثلاثين ورشة وضبط نحو اربعمائة وخمسين قطعة سلاح .

ولفت الضابط الى أن عشر العمليات احبطت وكانت بايحاء من تنظيم الدولة الاسلامية .