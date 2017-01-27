يديعوت: نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الثالثة اليوم

القدس/PNN – ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخضع اليوم للتحقيق للمرة الثالثة في مقر إقامته الرسمي في القدس.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن التحقيق معه سيكون في ملفي تلقي الهدايا “قضية 1000″، وكذلك في ملف تحالف المال مع السلطة “قضية 2000” بما يخص صحيفة “يديعوت”.

في حين سيخضع ناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” موزيس للتحقيق في مقر وحدة التحقيقات “لهف 433” في مدينة اللد.

ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن الشرطة الإسرائيلية لديها تسجيلان عن لقاءات نتنياهو مع مالك صحيفة “يديعوت احرونوت” ارنون موزتس والذي سيتم استجوابه.

ويدور الحديث عن لقاء جمع نتنياهو مع مالك الصحيفة قبل حل الكنيست الإسرائيلي في الأول من شهر كانون أول عام 2014، واللقاء الثاني جرى بينهما بعد حل الكنيست مباشرة واستمر كل لقاء أكثر من ساعة في مكتب نتنياهو، بحضور رئيس مكتب نتنياهو السابق اري هرو في واحدا من هذه اللقاءات.

وأشارت المواقع الالكترونية الإسرائيلية إلى أن هذا الملف المعروف في “إسرائيل” “قضية 2000” ضد رئيس وزراء الاحتلال، والمتعلق بمشروع قانون “إسرائيل هيوم” الذي عرض على الكنيست الإسرائيلي، والمتعلق بالتوزيع المجاني للصحيفة الإسرائيلية “إسرائيل هيوم”.

وتدور شبهات أن مالك صحيفة “يديعوت احرونوت” طلب من نتنياهو منع النشر المجاني مقابل إفراد مساحات واسعة له في صحيفته والدفاع عنه.

وأضافت هذه المواقع أن نتنياهو سيجري التحقيق معه في الملف الثاني “قضية 1000” المتعلقة بتلقيه مع عائلته هدايا من رجل الأعمال ارنون ميلتسان، والتي باتت تعرف بتلقيه السيجار الفاخر والشمبانيا وهدايا أخرى ومبالغ كبيرة.