بقلم:توفيق أبو شومر

يعتزم، الليكودي، أيوب قرَّا أن يذبح ثمانية وستين خروفا، احتفالا بعدد سنوات إقامة إسرائيل، بمناسبة تعيينه وزيرا، بلا حقيبة!

كان القرا قد ذبح قبل عشر سنوات ثمانية وخمسين خروفا، وحشاها بالأرز، وأُكلت جميعُها في أقل من عشر دقائق، حتى أن الوزير إسرائيل كاتس حضر الوليمة، ولم يجد طعاما في تلك الوليمة!

اعتذر وزير شؤون الخرفان، أيوب قرَّا لنتنياهو وقال له:

“أنا أسف، كنتُ أظنَّ أنك تجاهلت تعييني وزيرا، لأنني درزي، أما اليوم فقد أدركتُ بأنك كنتَ تنتظرُ الوقتَ المناسب لذلك” شجبتْ جمعياتُ حقوق الحيوان نيَّة ( وزير شؤون الخرفان) ذبحَ هذا العدد من الخراف، وأعربت عن خطتها للقيام بمظاهرة كبيرة في تل أبيب، يوم الأحد القادم، للتنديد باستيراد نصف مليون حيوان من أستراليا، واوروبا، لذبحها في إسرائيل، وللتنديد بوليمة وزير الخرفان.

ملاحظة:

” ماذا سيفعل وزير شؤون الخرفان، لو عُيِّنَ وزيرا للجيش مثلا؟!!”