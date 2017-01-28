PNN بالفيديو: شركة كهرباء القدس تتميز بخدمات اتصال وتواصل محوسبة باعلى التقنيات لتقيدم افضل الخدمات للمشتركين

بيت لحم/PNN/ تعمل شركة كهرباء القدس على تطوير مختلف قدراتها العملية في اطار مساعيها لتقديم افضل الخدمات للمشتركين الفلسطينين في مناطق امتياز خدمات الشركة حيث تعسى الشركة لتطوير

قدراتها الفنية والخدماتية باخر ما توصلت اليه التقنيات الحديثة على اكثر من مجال لتكون قادرة على تلبية احتياجات مشتركيها على مدار العام وخصوصا في فصل الشتاء حيث يزداد استخدام الكهرباء سيما في ظل

تعرض فلسطين للمنخفضات الجوية.

الشركة وعلى الرغم من كافة المصاعب والاشكاليات المالية التي تواجهها تسعى جاهدة لتقديم افضل الخدمات للمواطن من خلال التطوير وهو ما تبت رسميا خلال تعرض فلسطين للمنخفض الجوي الاخير حيث

اعلنت الشركة عن جاهزيتها لتقديم افضل الخدمات اعتمادا على وسائل متعددة عملت الشركة على استخدامها في تطوير خدماتها في السنوات الاخيرة .

يقول المهندس جواد ابو زر مدير فرع شركة كهرباء القدس في بيت لحم ان الشركة لا تعتمد في عملها على ردات الفعل او الاستعدادات اللحظية لمواجهة حالات الطوارئ حيث انها تقوم بتجهيز نفسها بداية كل

فصل شتاء وتعمل على صيانة لمحطات التحويل والمحطات الرئيسية و شبكات الخطوط الناقلة وتزويد مستودعاتها بالاحتياجات الضرورية وتجهيز المركبات الخاصة بالدفع الرباعي كما يتم الاستعانة بمعدات المقاولين

المتعاقدين مع الشركة عند الطوارئ الى جانب التطوير على ادوات العمل باستخدام اعلى التقنيات سواء تقنيات الاتصال او التواصل او التقنيات التي تعمل على مراقبة الخطوط ومستوى جودة الخدمات.

ويضيف ابو زر في حديثه لشبكة فلسطين الاخبارية PNN انه وفي ظل المنخفضات الجوية تقوم الشركة من الانتقال منب برامج العمل الاعتيادية الى برامج عمل الطوارئ حيث يتم الغاء كافة الاجازات للموظفين

موضحا ان العمل يتم وفق الاحتياج لكن الطواقم تكون على اهبة الاستعداد.

واوضح ابو زر ان الشركة تستخدم مجموعة من الانظمة التي تم تطويرها على مدار السنوات الماضية والتي سهلت من اداء الواجب موضحا ان ابرز الخدمات تتمثل بايجاد مركز اتصال لتعزيز الاتصال وتسهيله على

المواطنين وبالتالي تحويل اي اعطال الى الفرق الفنية الميدانية العاملة لمعالجة هذه الاعطال موضحا ان المركز يخدم كل محافظة من خلال ستين رقم هاتف ومن خلال انظمة محوسبة لتجاوز الاشكاليات السابقة

بانتظار المواطنين على الهاتف لفترة طويلة او انشغالها بمكالمات اخرى.

واكد ان مركز الاتصال يعمل من خلال مقسم متقدم يظهر المكاليمات ويسجلها لضمان وضبط جودة الخدمة كما ان هناك شاشات مراقبة تحدد عدد الاتصالات ومصادرها والمكاليمات التي تم استلامها ومدتها موضحا

ان هذا النظام مربوط ببرنامج محوسب اخر ينقل البلاغات عن الاعطال الى اجهزة لوحية ” تابلت ” بحوزة الطواقم الفنية العاملة في الميدان والتي تتحرك فورا وفق الاولوية والجدول .

واشار الى ان مركبات الطواقم الفنية العاملة بالميدان مرتبطة بنظام تتبع للسيارات للطواقم مما يمكن تتبع عملها وسرعة توجهها الى المواقع حيث يتم تقسم كل المناطق الخاصة بامتياز الشركة الى مناطق

جغرافية حسب خطة الطوارئ ويكون كل فريق ميداني يعرف المنطقة التي يعمل بها حسب خطة الطوارئ .

واشار الى ان الشركة قامت بتطوير شبكتها عبر بطه ايضا بنظام السكادا المحوسب وهوب رنامج يعطي الامكانية على معرفة التفاصيل الفنية بالمعلومات الدقيقة لتشغيل الشبكات وادارة الاحمال ومعالجة

الانقطاعات موضحا ان الاحمال الموجودة على خطوط الشبكة لم تشهد ضغوطا او احمالا اضافية ولم يتم الوصول الى رماحل حرجة مشيرا الى ان لدى الشرطة طاقة اضافية تستخدمها عند زيادة الاحمال .

واشار الى ان عدد الاعطال في منطقة محافظة بيت لحم لم يكن كبيرا خلال المنخفض موضحا ان الشركة استطاعت السيطرة على الوضع مشددا على اهمية تعاون المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالالتزام

بالتعليمات الخاصة بالترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية لان ذلك ياتي في اطار المسؤولية الاجتماعية وشعور المواطنين بعضهم ببعض لان هذا الاستخدام يؤدي للحفاظ على الطاقة الكهربائية واستمراريتها

للجميع خصوصا في فترات الذروة في الظهيرة والمساء داعيا المواطنين الى ترشيد الاستهلاك وتاجيل المهام التي يمكن تاجيلها في هذه الفترات وفي فترات المنخفضات تحديدا .

موسى ابو زهرة مدير قسم الطوارئ بفرع شركة كهرباء القدس قال ان الطواقم تكون بشكل دائم على استعداد تام لمواجهة اي طوارئ على مدار السنة وفي فترات تعرض فلسطين للمنخفضات يكون هناك طابع

خاص لمواجهة اي حالات طارئة حيث يتم تقسيم كل منطقة امتياز تابعة للشركة لمناطق جغرافية موضحا ان بيت لحم يتم تقسيمها الى قطاعات جغرافية بحيث يتم السيطرة ومعالجة الاعطال باسرع وقت واقل

جهد من خلال توزيع الفرق الفنية وفق هذه القطاعات كما يتم تجهيز الفرق الفنية بجميع معدات السلامة المهنية والامان العام الى جانب توفير كافة المعدات اللازمة لمعالجة الاعطال وضمان اعادة التيار باسرع

وقت ممكن للمواطنين حال انقطاعه نتيجة الاحوال الجوية .

واشار ابز زهرة الى ان مركز خدمات الجمهور عبر الهاتف الكول سينتر ساهم بشكل كبير في تحسين الاداء والخدمات بحيث يصل لكل فرع الاعطال في منطقته وبعد وصول الاعطال من قبل مركز الاتصال الى موزع

المهام بالفرع تقوم الطواقم التي تحمل اجهزة محوسبة على الفرق الفنية في الميدان بتوزيع بحسب القطاع الجغرافي وفق خطة العمل بحيث يقوم الموظف المسؤول عن كل منطقة باستلام التفاصيل للاعطال

عبر الجهاز ويقوم بمتابعة العطل واغلاقه من خلال الجهاز المحوسب واغلاقها عبره بحيث يتم الاشارة فيها الى العطل وما تم عمله والوقت الذي احتاجته العملية بحيث يتم ضمان معرفة الوقت من استلام البلاغ

حول العكل والوقت الزمني الذي تم اصلاحه مما ساهم بتحسين مستوى الخدمات .

كما تقوم الفروع باشراف الشركة بتوزيع نقاط المنطقة الجغرافية الى مناطق يجري خلالها توزيع الاحمال عبر نقاط الربط حتى يتم يتم السيطرة على استقرار التيار الكهربائي لجميع المناطق الجغرافية في كل

محافظة من محافظات امتياز الشركة ومنها بيت لحم .

واوضح ابو زهرة ان الشركة قامت بتوفير مولد ذو طاقة عالية حتى تتمكن لا سمح الله حال حدوث اي انقطاع او خلل بالمحولات في احد القرى او المناطق بالمحافظة من اعادة التيار لهذه المنطقة لحين الانتهاء من

اصلاح المولد الموجود مشيرا الى ان الشركة استطاعت حل العديد من الاعطال بوقت قياسي كان اكثرها خمسين دقيقة حيث تم اعادة التيار لمنطقتي الدوحة والدهيشة وارطاس وشارع القدس الخليل في منطقة النشاش .

رمزي الشمولي فني كهربائي بمقر الشركة اشار الى ان مهمته ان يقوم بعد تلقي الاعطال بعد ان يقوم المواطنين بالاتصال على مركز الاتصالات التابع للشركة حيث يتم توزيع المهام لكل محافظة ويتم تحويلها

ومتابعتها حيث يجري توزيعها للفرق الفنية المنتشرة وفق خطة العمل في جميع ارجاء المحافظة حيث يتواجد في كل منطقة سيارة فيها فنيين مؤهلين ومزودين بما يحتاجونه حيث تصلهم التفاصيل عبر الاجهزة

الالكترونية التي يحملونها حيث يقوموا بمتابعتها وحلها وارسال النتائج التي يخرجون بها عند انتهاء العطل ومن ثم يقومون بالانتقال الى المهمة التي تليها .