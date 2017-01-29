أتلتيكو مدريد يعثر على بديل جريزمان في البريمييرليج

مدريد/PNN- قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع ألكسيس سانشيز، نجم فريق أرسنال، تحسبًا لرحيل أنطونيو جريزمان، عن صفوف الروخي بلانكوس، في الصيف المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن أتلتيكو مدريد يراقب وضع سانشيز في أرسنال، حيث يرى في الدولي التشيلي بديلاً لنجمه الفرنسي جريزمان.

وأضافت الصحيفة: “أتلتيكو مدريد مستعد لتقديم راتب أسبوعي لسانشيز بقيمة 220 ألف جنيه استرليني من أجل ضمه إلى الفريق الإسباني”.

وتابعت: “من المتوقع أن يتقدم أتلتيكو مدريد بعرض تصل قيمته إلى 35 مليون جنيه استرليني، لضم صاحب الـ 28 عامًا، والذي ينتهي عقده مع الجانرز في صيف 2018”.

وخاض سانشيز، 29 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في مختلف البطولات، مسجلاً 17 هدفًا كما صنع 15 آخرين.

المصدر: كووورة.