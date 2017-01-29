10 أطعمة واجه بها برودة الشتاء

كتب – علي أحمد:

تشهد مصر على مدار يومين موجة من الطقس السيؤ تنخفض معها درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً تبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة على مدار اليوم والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية.

ومن أجل تجاوز هذه الموجة من الطقس السيء بدون أي أعراض مرضية، نقدم مجموعة من النصائح حول الأكلات التي من شأنها منحنا إحساسًا بالدفء.

وتعتبر التغذية السليمة خلال فصل الشتاء عاملاً رئيسياً من أجل مواجهة الأجواء الباردة والحصول على الدفء ومنح أجسامنا الطاقة اللازمة.

ويكثر الاهتمام بتناول أغذية بعينها خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة كالألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر التي تمنح الجسم وقاية من أمراض الشتاء كنزلات البرد.

وكانت العديد من الدراسات التي أجريت مؤخراً كشفت فوائد بعض الخضروات والفاكهة في الوقاية من نزلات البرد شتاء أبرزها ما يلي:

– الأناناس

رغم أن الأناناس من الفاكهة الاستوائية، إلا أنها تنتشر في أغلب دول العالم. ويحتوى الأناناس على كميات كبيرة من السكر وغني جدا بالفيتامينات وبالخصوص فيتامين (ج) الذي يلعب دورا مهما في الوقاية من حالات الإنفلونزا والبرد خاصة في فصل الشتاء.

– التفاح

ينتشر التفاح في جميع أنحاء العالم وفوائده لا تعد ولا تحصى، و100 جرام من التفاح تحتوي على 85 في المائة من الماء و30 نوع من الفيتامينات والمعادن. إضافة إلى ذلك يوفر التفاح كمية كبيرة من الطاقة عن طريق سكر الفركتوز كما يحتوي على نواتج أيضية ثانوية مضادات للأكسدة وتقوي الجهاز المناعي.

– الثوم

يعد الثوم من أقدم النباتات على مر العصور واستعمل لعلاج العديد من الأمراض في حضارات قديمة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الثوم بانتظام يساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الانسان ويقيه من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء.

– السبانخ

رغم أن السبانخ ليست غنية جدا بالسعرات الحرارية لكنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الصحية وجزء لا بأس به من البوتاسيوم والكالسيوم. كما تحتوي السبانخ على الكاروتينات المهمة جدا لبشرة الجلد أيام فصل الشتاء القاسية.

– الجزر

لا تخلو العديد من الأطباق والمأكولات من الجزر لثرائه بالعناصر والمواد الغذائية الهامة. ويحتوي الجزر على طليعة الفيتامين (A)، المؤثر المباشر على العين، كما أنه غني جدا بالبيتاكاروتين الذي يحافظ على الأغشية المخاطية والجلد بصحة جيدة.

– القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الخضروات المفيدة في فصل الشتاء وذلك لإحتوائه على أملاح معدنية وفيتامينات. كما أنه غني بالمركبات العضوية مثل الجلاكوسينولات والفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية.

– البرتقال

البرتقال وعصير البرتقال يحتويان على كميات متطابقة تقريبا من فيتامين C، موضحة أن كوب 002 ملليلتر من عصير البرتقال يمكنه تغطية الاحتياجات اليومية من فيتامين C. غير أن غراف أكدت أنه لا يجب على المرء تناول العصير كل يوم، والأفضل من ذلك هو التوازن والتنوع؛ حيث يوجد فيتامين C في الفلفل والبقدونس أيضا.

كما يفضل المصريون خلال فصل الشتاء بعض الأطعمة والمشروبات أبرزها:

– المحشي

يمنح شعوراً كبيراً بالدفء لافتة إلى أنه يمكن تحضيره بطريقة لا تسبب زيادة في الوزن عن طريق تقطيع عروق الكرنب قطع صغيرة ويتم وضعها مع الأرز لتقليل كميته ما يقي من الإصابة بالسمنة.

شوربة العدس

تمنح الجسم طاقة كبيرة وتعالج الأنيميا وبها قيمة غذائية عالية لمن يعانون من الخمول والكسل.

– الجنزبيل

يعد أهم مشروبات الشتاء ذلك لأنه تستخلص منه أدوية المناعة، كما يمنح الجسم دفئاَ طوال الوقت.