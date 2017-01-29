مسؤول في الحزب الجمهوري الامريكي: تأخير قرار نقل السفارة تم بطلب من اسرائيل

بيت لحم/PNN- ادعى الرئيس المشترك لفرع الحزب الجمهوري الامريكي في اسرائيل، مارك تسيل، في حديث ادلى به لصحيفة “هآرتس” مساء امس السبت، ان التأخير بصدور قرار امريكي بشأن نقل السفارة الى القدس جاء بناء على طلب اسرائيلي. وفي اطار محادثته مع “هآرتس” اقتبس تسيل مصادر اسرائيلية وامريكية، وقال ان “ترامب يدعم نقل السفارة بشكل قاطع، ولم يطرأ أي تغيير على موقفه. لكنه يحذر بسبب المخاوف التي طرحتها جهات اسرائيلية مسؤولة”.

مع ذلك اضاف تسيل، الذي قاد حملة ترامب الانتخابية بين اليهود الاسرائيليين الذين يحملون الجنسية الامريكية، انه متأكد من ان نقل السفارة سيتم في نهاية الأمر. وقال: “لقد صرح ترامب في اكثر من مرة بأن ادارته ستحترم رغبة الحكومة والشعب الاسرائيلي في المسائل المتعلقة بدولة اسرائيل عامة، وبالقدس خاصة”. واضاف: “لا يوجد دليل افضل على ذلك من عدم الرد التاريخي على الاعلان الاسرائيلي في الأسبوع الماضي، عن بناء 2500 وحدة اسكان في يهودا والسامرة.. انا اعتقد ان اسرائيل ستمنح الضوء الاخضر لنقل السفارة، وعندما يتم ذلك، ستنتقل السفارة الى القدس”.

من جهته قال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” الامريكية، امس الاول، انه “لا يزال من المبكر لأوانه الحديث عن نقل السفارة الامريكية في اسرائيل من تل ابيب الى القدس”، واضاف انه ليس معنيا بالحديث عن الموضوع في الوقت الحالي. وينضم تصريح ترامب هذا الى ما قاله الناطق بلسان البيت الأبيض، شون سبايسر في بداية الاسبوع الماضي، من أنه “لم يصدر قرار بعد” في هذا الموضوع، وان الادارة لا تزال “في المراحل الأولى من اجراءات اتخاذ القرار”. ويتناقض تصريح ترامب هذا مع ما قاله لصحيفة “يسرائيل هيوم” قبل عدة ايام، من أنه “لا ينسى” وعده الانتخابي بشأن السفارة.