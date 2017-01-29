نوال الزغبي تتصدر وتنفي المشاركة بأراب ايدول

بيروت/PNN – عمر حديدي-أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي حفل زفاف لإحدى العائلات بلبنان حيث تألقت بفستان أسود طويل ،وقامت بنشر صورة لها عبر موقع الصور والفيديوهات (الانستجرام) من أجواء الحفل ونشرت عدد من الفيديوهات عبر (InstaStories).

من ناحية أخرى تستعد النجمة الذهبية إلى إحياء حفل كبير في الجزائر يوم 17 فبراير في القاعة البيضاوية إلى جانب النجم اللبناني وائل جسار حيث قامت بنشر فيديو يجمعها مع جسار ترويجي للحفل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،كما تستعد إلى أحياء حفل اخر مع جسار في باريس في 18 فبراير مع جسار.

كما ستلتقي الزغبي بالجمهور المغربي في مهرجان (موازين) يوم 14 مايو كما ستشارك الجمهور الأردني بحفل كبير في مهرجان (جرش)بعد غياب طويل حيث كانت اخر مشاركه لها في عام 2005.

كما مازالت أغنية (تولع) تحقق نجاحاً كبيراً حيث أستطاعت خلال الأيام الماضية أن تحتل المراكز الأولى على تطبيق (أنغامي) وتجاوزت نسبة الإستماع للأغنية ال 450 ألف مستمع وتتصدر قائمة الاغاني الاكثر تحميل عبر (انغامي) وأستطاعت أن تصبح من أكثر الكلمات تداولاً عبر موقع التغيردات العالمي (تويتر) في العديد من الدول العربية.

)تولع) هي من كلمات عدنان الداوود ألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ وسيتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني جو بو عيد حيث قامت الزغبي بنشر صورة جمعتها بجو خلال التحضيرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.