مي سيلم “الاردن بالقلب”

عمان/PNN عمر حديدي- حققت النجمة الأردنية مي سيلم نجاحات كبيرة في مصر وهي من من القلائل الأردنين الذين استطاعوا ان يحققوا هذا النجاح رغم عدم الإهتمام الكبير من قبل الإعلام الأردني للنجمة الأردنية

إلا أن سيلم وخلال أستضافتها في برنامج (ضربة حظ) التي تقدمها الفنانة اللبنانية رزان مغربي وجهت رسالة للشعب الأردني حيث قالت “يمكن أنني لم أعش وسط الشعب الأردني وتربيت في مصر إلا أن قلبي معهم وأتمنى أن يفتخروا بي وبالأعمال التي أقدمها في بلدي الثاني مصر”

لتقوم بعدها بغناء أغنية (يا سعد) مع المغربي أغنية (يا سعد) هي أحد أنجح أغاني التراث الشعبي في الأردن قام بغنائها النجم الأردني الكبير عمر العبداللات وحققت نجاحاً كبيراً وإلى يومنا هذا مازالت الأغنية تتردد في كافة المناسبات والأفراح الأردنية.

من ناحية أخرى تواصل النجمة الأردنية مي سليم تصوير دورها في فيلم (خير وبركة) المقرر عرضه في موسم شم النسيم حيث قامت بنشر صورة على حسابها الرسمي على (الانستجرام) تجمعها بالفنان الكوميدي علي ربيع ومحمد عبد الرحمن والمخرج سامح عبد العزيز.

كما ستنتهي سليم من تصوير مشاهدها في مسلسل (إختيار إجباري) الذي يعرض على أحد القنوات العربية نهاية الشهر الحالي حيث تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من بطولة خالد سليم ،سلوى محمد علي ،كريم فهمي ، فراس سعيد ومن إخراج مجدي السميري.