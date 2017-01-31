رئيس “الليجا” يعلق على هدف برشلونة غير المحتسب

برشلونة/PNN- علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، على لقطة الهدف غير المحتسب لبرشلونة في مرمى ريال بيتيس، أمس، الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري، والتي أثارت جدلا كبيرا.

وتعادل برشلونة بنتيجة 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس، ليفقد نقطتين في صراع الصدارة مع ريال مدريد، فيما شنت وسائل الإعلام الكتالونية هجوما كبيرا على حكم المباراة.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” مساء اليوم، الإثنين، “حدث مثل هذا الأمر 3 مرات سابقًا، بين ديبورتيفو وفالنسيا، وهدف كارلوس فيلا في مرمى برشلونة، وفي مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ولم يتحدث أي أحد عن شيء، أما الآن فالجميع يتحدث لأن الكرة تخطت الخط بمسافة أكثر”.

وأضاف “الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يزال يضع أوراق اعتماده لخاصية الإعادة بالفيديو، هذه الخاصية بحاجة لتدريب الحكام عليها، وفي إسبانيا ناقشنا هذه الخطوة، ودرسنا ما سيقوم به الدوري الألماني، وأنا أدافع دائمًا عن التكنولوجيا المتقدمة”.

وتابع رئيس الليجا “سيكون هناك بعض الاختبارات وخاصة في الدوري الهولندي، وإن لم أكن مخطئًا فإن الفيفا سيعتمد القرار بشكل رسمي في يوليو/ تموز 2018”.

وأردف تيباس قائلا “دعونا الآن نتحدث مع الشركات المشاركة مع الفيفا ونبحث كيفية تثبيت هذه الطريقة والعمل عليها، هذا سيستغرق وقتًا، هذه تكنولوجيا مختلفة عن عين الصقر”.

كريستيانو رونالدو وميسي

واعتبر تيباس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، “لا يجب أن يتعرضا لصافرات استهجان”.

وقال تيباس، عقب حفل تسليم جوائز اتحاد الصحافة الرياضية في مدريد، “كريستيانو أفضل لاعب حظي به ريال مدريد مع ألفريدو دي ستيفانو. أعتقد أن رونالدو مثل ميسي لا يجب أن يتعرضا لصافرات استهجان أبدا”.

يشار إلى أن رونالدو تعرض لصافرات استهجان من جانب مشجعي ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو أثناء مواجهة ريال سوسيداد أمس، الأحد، في الليجا، والتي فاز بها الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي برشلونة وإشبيلية في المركزين الثاني والثالث برصيد 42 نقطة لكل فريق.

المصدر: كووورة.