مخاطر كارثيّة تمنعك من استخدام الرموش الاصطناعيّة

ترغب كل سيدة في الحصول على رموش جميلة وكثيفة، تبرز جمال عينيها وتزيد جاذبيتها. وتعتبر أسهل طريقة للحصول على أجمل رموش من خلال استخدام الغراء اللاصق لتطبيق الرموش الاصطناعية. إذ إنها سهلة التنفيذ ويمكنك الحصول على النتيجة التي تريدين من دون أن تنتظري معالجة رموشك لتنمو بكثافة. لكن على رغم أن تطبيق الرموش الاصطناعية يبدو بسيطاً، سريعاً وفاعلاً، إلا أن له أيضاً أثاراً جانبية كثيرة.

تابعي هذا الموضوع واكتشفي مخاطر استخدام الرموش الاصطناعية:

تأثير الرموش الاصطناعية على رموشك الطبيعية:

عند وضع الرموش الاصطناعية، أنت بحاجة الى تثبيتها بجفونك، وذلك يكون بواسطة الغراء. لكن المشكلة أن بعض الرموش الطبيعية يمكن أن يلحقها الغراء، وبالتالي سيؤدي ذلك الى سحبها عند إزالة الرموش الصناعية. هذا يمكن أن يكون السبب الرئيسي لترقّق الرموش.

بإمكان المواد الكيميائية المستخدمة في الغراء لتثبيت الرموش، جعل عينيك حساسة مع مرور الوقت. ما يؤدي الى فقدان الرموش الطبيعية ، وهي حالة تُعرف باسم الحاصة البقعية. قد تعود رموشك الى النمو مرة أخرى بعد بضعة أشهر من التوقف عن تركيب الرموش الصناعية.

يمكن أن يكون الغراء ساماً:

تتكون أنواع الغراء التي تستخدم لتثبيت الرموش الصناعية على جفونك من مواد كيميائية عدة، وهذه المواد تعتبر من مستحضرات التجميل الأكثر ضرراً. فهي تحتوي على نسبة عالية من الفورمالدهايد الذي يمكن أن يسبب تهيج الجلد. عندما يجف الغراء، يطلق الكثير من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب الربو والأمراض التنفسية الأخرى عند استنشاقه.

الرموش الاصطناعية غالباً ما تكون عرضة للأوساخ:

لا تضعي الرموش الاصطناعية لفترة طويلة لأنها يمكن أن تستقطب الأوساخ. وهذا ما يجعل منطقة العين أرضاً خصبة للبكتيريا التي يمكن أن تهيج العينين وتسبب الالتهابات. عليك دائماً التحقق مما إذا كانت الرموش الاصطناعية تصلح للاستخدام مرة ثانية.

المضاعفات التي يمكن أن تحدث

تركيب الرموش يبدو بسيطاً، لكن قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة. إذ يمكن أن تلتصق رموشك معاً، أو أن يدخل الغراء عينيك إذا لم تكوني حذرة جداً عند وضع الرموش.

بعد هذه المخاطر، ننصحك بتكبير رموشك وتكثيفها بشكل طبيعي بدلاً من اللجوء الى مثل هذه الحلول السريعة.