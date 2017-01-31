جدول مباريات الأسبوع الـ14 من دوريي المحترفين والدرجة الأولى

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القدس /PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين

الأسبوع الرابع عشر

79

الجمعة 03/02/2017

واد النيص

ثقافي طولكرم

15:00

الخضر

فادي اللحام

80

شباب السموع

اهلي الخليل

17:00

الحسين

ناصر عمايرة

81

نادي يطا

شباب دورا

15:00

دورا

محمود ابو صبيح

82

السبت 04/02/2017

شباب الظاهرية

نادي الخضر

15:00

دورا

محمود ابو صبيح

83

مركز طولكرم

مركز بلاطه

15:00

طولكرم

عوض بدير

84

——-

شباب الخليل

هلال القدس

—–

الحسين

مؤجلة

 

دوري الدرجة الأولى

الأسبوع الرابع عشر

الخميس 02/02/2017

جبل المكبر

مؤسسة البيرة

15:00

الخضر

ابراهيم حروب

الجمعة 03/02/2017

مركز عسكر

نادي جنين

15:00

نابلس

تامر بركات

مركز الامعري

جمعية الشبان

15:00

ماجد اسعد

عماد قراعين

أبناء القدس

نادي العبيدية

15:00

فيصل

مجدي زبيدات

السبت 04/02/2017

بيت صفافا

نادي القوات

15:00

الخضر

محمد عوض

نادي طوباس

نادي سلوان

15:00

الجامعة الامريكية

سليمان العمد

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