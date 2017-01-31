جدول مباريات الأسبوع الـ14 من دوريي المحترفين والدرجة الأولى

القدس /PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:
دوري الوطنية موبايل للمحترفين
|
الأسبوع الرابع عشر
|
79
|
الجمعة 03/02/2017
|
واد النيص
|
ثقافي طولكرم
|
15:00
|
الخضر
|
فادي اللحام
|
80
|
شباب السموع
|
اهلي الخليل
|
17:00
|
الحسين
|
ناصر عمايرة
|
81
|
نادي يطا
|
شباب دورا
|
15:00
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
|
82
|
السبت 04/02/2017
|
شباب الظاهرية
|
نادي الخضر
|
15:00
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
|
83
|
مركز طولكرم
|
مركز بلاطه
|
15:00
|
طولكرم
|
عوض بدير
|
84
|
——-
|
شباب الخليل
|
هلال القدس
|
—–
|
الحسين
|
مؤجلة
دوري الدرجة الأولى
|
الأسبوع الرابع عشر
|
الخميس 02/02/2017
|
جبل المكبر
|
مؤسسة البيرة
|
15:00
|
الخضر
|
ابراهيم حروب
|
الجمعة 03/02/2017
|
مركز عسكر
|
نادي جنين
|
15:00
|
نابلس
|
تامر بركات
|
مركز الامعري
|
جمعية الشبان
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
عماد قراعين
|
أبناء القدس
|
نادي العبيدية
|
15:00
|
فيصل
|
مجدي زبيدات
|
السبت 04/02/2017
|
بيت صفافا
|
نادي القوات
|
15:00
|
الخضر
|
محمد عوض
|
نادي طوباس
|
نادي سلوان
|
15:00
|
الجامعة الامريكية
|
سليمان العمد
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