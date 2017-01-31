جدول مباريات الأسبوع الـ14 من دوريي المحترفين والدرجة الأولى

القدس /PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين

الأسبوع الرابع عشر 79 الجمعة 03/02/2017 واد النيص ثقافي طولكرم 15:00 الخضر فادي اللحام 80 شباب السموع اهلي الخليل 17:00 الحسين ناصر عمايرة 81 نادي يطا شباب دورا 15:00 دورا محمود ابو صبيح 82 السبت 04/02/2017 شباب الظاهرية نادي الخضر 15:00 دورا محمود ابو صبيح 83 مركز طولكرم مركز بلاطه 15:00 طولكرم عوض بدير 84 ——- شباب الخليل هلال القدس —– الحسين مؤجلة

دوري الدرجة الأولى

الأسبوع الرابع عشر الخميس 02/02/2017 جبل المكبر مؤسسة البيرة 15:00 الخضر ابراهيم حروب الجمعة 03/02/2017 مركز عسكر نادي جنين 15:00 نابلس تامر بركات مركز الامعري جمعية الشبان 15:00 ماجد اسعد عماد قراعين أبناء القدس نادي العبيدية 15:00 فيصل مجدي زبيدات السبت 04/02/2017 بيت صفافا نادي القوات 15:00 الخضر محمد عوض نادي طوباس نادي سلوان 15:00 الجامعة الامريكية سليمان العمد

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