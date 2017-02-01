بيكيه يعيش أزمة نفسية في برشلونة

برشلونة/PNN- يمر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بحالة نفسية سيئة، لشعوره بالحزن والضيق الشديد من إدارة ناديه، والمدير الفني للفريق لويس إنريكي، حسب التقارير الصحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم، الثلاثاء، إن بيكيه يشعر بأنه لم يجد المساندة الكافية من إنريكي أو جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وكذلك من أعضاء الإدارة، بعد تصريحاته التي هاجم فيها الحكام، لعدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة في لقاء فياريال، وإلغاء هدف صحيح في مباراة مالاجا.

وأضافت الصحيفة أن بيكيه يرى أن الهجوم على التحكيم بتسليط الضوء على الأخطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفضل وسيلة للضغط عليهم، لتفادي تكرار هذه الأخطاء.

ولفتت إلى أن بيكيه لم يجد أي مساندة في أسلوبه المثير للجدل، بل قام مسؤولو النادي بإدانة هذه التصريحات، بينما اعترض عليها إنريكي.

يذكر أن برشلونة عاش أزمة جديدة بسبب التحكيم، بعد إلغاء هدف صحيح له في مباراة ريال بيتيس، التي انتهت بتعادله بشق الأنفس بنتيجة 1-1 في الدقيقة الأخيرة.

المصدر: كووورة.