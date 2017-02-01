جم ريال مدريد السابق يوجه اللوم لكريستيانو رونالدوؤ

مدريد/PNN- وجه هوجو سانشيز، المهاجم المكسيكي السابق في ريال مدريد، اللوم للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الملكي، بعد رد فعله على هجوم الجماهير في مباراة ريال سوسيداد ضمن الدوري الإسباني.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن رونالدو وجه السباب لجماهير ريال مدريد، التي أطلقت صافرات استهجان ضده خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وانتهت لصالح الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

وسئل سانشيز عن تعليقه على رد فعل رونالدو، فقال فيما أبرزته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم، الثلاثاء، “من الصعب على اللاعب أن يتلقى هجوما من الجماهير، ما يتوقعه كريستيانو هو الدعم من الجماهير”.

ورغم ذلك أضاف سانشيز “لم يكن على رونالدو فعل ما فعله، كان عليه أن يبقى صامتا ولا يرد على الجماهير”.

وتابع النجم المكسيكي السابق “ما يحدث غريب على رونالدو، لكنه حدث مع لاعبين سابقين، عندما تحدثت الأخبار عن رحيلي من ريال مدريد الجميع كان يتحدث ويهاجمني هنا، جماهير ريال مدريد صعبة جدًا ويجب على رونالدو أن يكون قائدًا ورجلًا في الملعب”.

واختتم سانشيز “رونالدو كان في ذروة مستواه في ريال مدريد، ولكن دائمًا العيون تكون على الفريق الملكي، ويجب على الجميع أن يقدم مستويات استثنائية”.

المصدر: كووورة.