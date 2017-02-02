قرار بالإفراج عن الأسير القاصر أحمد عيسى

رام الله/PNN- أكّد محامي نادي الأسير الفلسطيني رياض العارضة بأن استصدر قراراً بالإفراج عن الأسير القاصرأحمد محمد عيسى (17 عاماً) بكفالة بقيمة (5000 شيكل).

ولفت المحامي العارضة إلى أن قاضي محكمة “سالم” الاحتلالية أمهل نيابة الاحتلال حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس للتقدّم باستئناف على القرار.

وأوضح نادي الأسير بأن الأسير عيسى يقبع في مستشفى “العفولة” الإسرائيلي منذ اعتقاله، وهو يعاني من عدة إصابات في جسده جرّاء تعرضه لحادث دهس من قبل جيب عسكري إسرائيلي في تاريخ الثالث من كانون الثاني/ يناير المنصرم.