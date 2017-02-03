مصلحة السجون تنقل 480 أسيرا في سجن النقب

النقب/PNN-أجرت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية، تنقلات قمعية داخل سجن النقب طالت 480 أسيرا من قسمي 1 و3 كما نقلت 13 أسيرا من السجن إلى سجون أخرى.

ووفقاً لوكالة “وفا الرسمية” فإن أسرى حركة “فتح” في سجن النقب قال: إن إدارة السجن هددتهم بالقمع والقتل إذا نظموا فعاليات تضامنا مع الأسرى الذين تعرضوا للقمع والتنكيل يوم الأربعاء الماضي على إثر الأحداث التي شهدها سجن النقب.

كما ابلغتهم ادارة السجن أنه تم نقل 480 أسيرا من قسمي 1 و 3 الى أقسام أخرى كخطوة عقابية ردا على الأحداث.

وأضاف، أن حالة من التوتر والقلق تسود أوساط الأسرى بعد أن أطلقت ادارة السجن مساء اليوم صفارات الانذار.