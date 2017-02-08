ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 536.15 نقطة، مرتفعا 0.74 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.43%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين، وتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.50%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 892 ألف سهم في 255 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 16 شركة، ارتفع منها سهم 5 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات التي ارتفع سهمها كانت: سجاير القدس، والعربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”، والبنك الوطني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية.

وانخفض سهم شركات الاتحاد للأعمار والاستثمار، والبنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك فلسطين.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والعالمية المتحدة للتأمين، الفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار الصناعي، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.