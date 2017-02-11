PNN بالفيديو: نادي ليونز فلسطين يقدم دعم جديد لجمعية بيت لحم الانطونية للمسنين

بيت لحم/PNN- قدم نادي الليونر في فلسطين، اليوم السبت، تبرعات لجمعية بيت لحم الانطونية للمسنين والمسنات في اطار اعماله الخيرية التي تهدف الى خدمة المجتمع الفلسطيني ضمن سياسة النادي القائمة على عنوان “نحن نخدم”.

وشارك نادي الليونز بفلسطين بفرعيه ببيت لحم بالاضافة الى فرع مدينة رام الله، في اطار الجهود والعمل المشترك لخدمة قطاعات المجتمع الفلسطيني حيث قام اعضاء النادي بالتبرع بكمية من المواد الغذائية التي تحتاجها الجمعية الانطونية.

من جهتها نظمت ادارة الجمعية الانطونية في بيت لحم جولة تعريفية لاعضاء نادي الليونز بفلسطين، حيث قام انطون دبدوب امين سر الجمعية الانطونية بتقديم شرح عن خدماتها المختلفة والمتعددة للمسنين بالاضافة الى خدمات المساندة الاخرى.

وقال دبدوب ان الجمعية الانطونية تهتم بالمسنين والمسنات، مشيرا الى تشغيل القسم الجديد للمسنين الرجال الذي جاء بتبرع مشكور من ابن بيت لحم المحسن جريس حنضل، مشيرا الى ان زوجته تبرعت هذا بتشغيل المصعد ايضا، حيث سيساهم تشغيل المصعد باضافة 10 غرف للخدمة.

واشار الى ان هناك انشطة اخرى للجمعية الانطونية هي نادي المسنين النهاري، حيث تقوم الجمعية بجمعهم بسياراتها وتوفير برامج ترفيهية وانشطة على مدار ثلاث ايام بالاسبوع ويامل ان تصبح خمسة ايام هذا بالاضافة الى برنامج مساعدة طلبة الجامعات .

واوضح دبدوب ان الجمعية تقدم خدمات متواصلة لنحو 120 مستفيد يوميا بمختلف البرامج على مدار الشهر مثمنا تعاون وتواصل نادي الليونز الذي يشكل مبادرة ايجابية تامل الجمعية بان تحذو حذوها مؤسسات اخرى لدعم الجمعية ومساندتها.

وقال البير جقمان رئيس اقليم نادي الليونز بفلسطين ان هذا النشاط اليوم ياتي في اطار الجهود والاعمال الخيرية التي ينفذها النادي بفلسطين بفروعه في بيت لحم القديم والجديد بالاضافة الىف رع رام الله من اجل الاطلاع والاطمئنان على الجمعية الانطونية وتقديم مساعدة بسيطة لها مشيرا الى ان اعضاء نادي الليونز يعملون على خدمة المجتمع اسوة بعمل الجمعية الانطونية وغيرها من الجمعيات الخيرية.

واشار الى ان عدد اعضاء نادي الليونز ببيت لحم ورام الله الان ستين عضو ونامل ان يزداد عددهم لانه بازدياد العدد تزداد الخدمات التي يقدمها النادي للمجتمع مشيرا الى ان الجمعية لها تاريخ عريق في مجال خدمة المسنين شاكرا لادارة الجمعية حسن الاستقبال .

من جهتها قالت سلمية ناصر زبانة مسؤولة دائرة الخدمات الاجتماعية بنادي الليونز الى ان اختيار الجمعية الانطونية جاء كونها جمعية عريقة بخدماتها واسمها، حيث تعتبر من اوائل الجمعيات الخيرية ببيت لحم، موضحة ان نادي الليونز يسعى لتقديم خدماته للمجتمع الفلسطيني من خلال التركيز على فئات معينة هي المسنين والصحة والشباب ومكافحة الفقر بالاضافة الى البيئة.

واشارت الى ان الفكرة من تجميع اعضاء نادي الليونز ببيت لحم اليوم يهدف اولا لتقديم التهاني لفرع النادي الجديد ببيت لحم وتقديم خدمة من خلال الاندية المختلفة التابعة لليونز بفلسطين بشكل موحد لان هدف الاندية هو خدمة المجتمع الفلسطيني.