الحكومة اليابانية تعلن عن مساعدات جديدة للشعب الفلسطيني

رام الله/PNN- أعلنت الحكومة اليابانية، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد، عن مساعدات مالية جديدة إلى الشعب الفلسطيني بمبلغ (46,688,925 دولار) من خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

وتتضمن هذه الرزمة الجديدة مساعدات إنسانية من خلال UNRWA، ودعم للميزانية العامة من خلال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التابع للبنك الدولي (PRDP)، وكذلك دعم مشاريع البنية التحتية وبالأخص منطقة أريحا الصناعية الزراعية من خلالUNDP .

ووفق البيان، سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بالشراكة مع المنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

وتركز المساعدات الجديدة على تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين، وتقديم الدعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي واجتثاث التطرف من خلال التعليم وخلق فرص العمل للشباب، وتعزيز صحة المرأة على سبيل المثال لا الحصر.

وورد في البيان أن حكومة اليابان تلتزم “بقوة لدعم جهود بناء الدولة الفلسطينية، وبالتالي المساهمة في حل الدولتين”. وأن اليابان تقدم الدعم المالي والتقني لجهود التنمية الاقتصادية من قبل الوزارات الرئيسية، لمساعدة إعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية.

قدّمت اليابان أيضا المساعدات من خلال وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المساعدات الإنسانية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس المحلية للمشاريع الأهلية للتنمية الخاصة بهم. وتبلغ المساعدات اليابانية حوالي 1.8 مليار دولار في المجموع منذ عام 1993، حسب ما جاء في البيان.