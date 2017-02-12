الكنيست الاسرائيلي يناقش اليوم قانون “حظر الاذان”

القدس/PNN- تناقش “اللجنة الوزارية للتشريع” بالكنيست الاسرائيلي، اليوم الأحد، الصيغة المعدلة لمشروع قانون “منع الأذان” الذي يحظر بموجبه استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في ساعات الصباح الباكر فقط، بمساجد الداخل المحتل بما فيها القدس المحتلة.

وفي حال إقراره، فإنه سيُعرض على الكنيست للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية؛ فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة، بطلب من وزيرة القضاء الاسرائيلي إيليت شاكيد.