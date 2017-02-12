السرطان والجلطة لم تشفعا للقاصر احمد الخضور، الخلاص من حقد الاحتلال

رام االله/PNN- قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، أن الوضع الصحي للأسير الطفل المريض أحمد الخضور (15 عاما)، من بلدة بيتونيا في محافظة رام الله، والموجود حاليا في معتقل عوفر لا يزال معقدا، وبحاجة الى إفراج فوري حتى يتم إعطائه العلاج المناسب.

وأوضح عكة، أن احمد يعاني من مرض السرطان في الدم منذ ثلاث سنوات، كما انه تعرض للإصابة بجلطة في أطرافه اليمنى، ومن تشنجات في أصابع اليد ومشكلة بالأقدام، ومن رعشة قوية في الجسد ودوار شديد، ولا يتعاطى العلاجات اللازمة لحالته الصحية.

وأضاف عكة، بأن الطفل الخضور تم اعتقاله من الطريق العام بتاريخ 2/1/2017 الساعه العاشره صباحا، حيث قام جنود الاحتلال بضربه باعقاب البنادق على خاصرته وباللكمات على رأسه وانحاء جسده، وقد تعرض للتنكيل والاهانة خلال التحقيق.