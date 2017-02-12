اسيران محكومان بالسجن المؤبد يعانيان من مشاكل في النظر احدهما مهدد بفقدانه

رام الله/PNN- قال الأسير منيف ابو عطوان (45 عاماً)، من محافظة الخليل، أنه يتعرض لإهمال طبي مقصود وممنهج وهو مهدد بفقدان نظره؛ ونقل محامي نادي الأسير الفلسطيني عنه، خلال زيارة أجراها له في سجن “ريمون”، “أنه يعاني من ضعف شديد في النظر، وضباب أسود وغباش على عينيه، حسب وصفه.”

وأضاف للمحامي، “أن محاولات عديدة جرت من أجل إدخال طبيب من الخارج لمعاينته، إلا أن الطبيب الذي استطاع زيارته قبل عامين، لم يتمكن من ذلك لعدم وجود المعدات الطبية اللازمة، واكتفى بطلب فحوص طبية له، مشيراً إلى أن أطباء إدارة سجون الاحتلال، أجروا أحد الفحوص له، وأبلغه بعدم إمكانيتهم إجراء البقية.”

من الجدير ذكره أن الأسير ابو عطوان، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، وهو متزوج وله بنتان.

كذلك يعاني الأسير أنس مسالمة (32 عاماً) من محافظة الخليل، من مشاكل في النظر، منذ سنوات، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، إضافة إلى معاناته من مشاكل في أذنه اليسرى نتيجة إصابته بشظية، أثناء عملية اعتقاله عام 2002؛ علماً أنه محكوم بالسجن المؤبد.