الصداقة يتعمق بالصدارة و”العميد” يتعادل مع الأهلي

غزة/PNN-تعمق فريق الصدارة في صدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة، بد فوزه مساء الأحد على ضيفه شباب خانيونس “النشامى” بهدفين لواحد، على ملعب اليرموك في مدينة غزة، ضمن منافسات ختام الأسبوع 15 من البطولة.

وسجل هدفي الصداقة محمد بلح في الدقيقة 20، ومحمد أبو حسنين بالدقيقة 56، فيما أحرز هدف “النشامى” الوحيد عبد الرحمن عرام في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الصداقة إلى 30 نقطة في المركز الأول والصدارة، مبتعداً بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب رفح، وتجمد رصيد “النشامى” عند 23 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق الأهداف أمام اتحاد خانيونس، وخدمات رفح على التوالي.

وحكم المباراة: الدولي أشرف زملط للساحة، وساعده الدولي حسام الحرازين، وإبراهيم الزعانين للخطوط، وخالد الشيخ خليل رابعاً.

وفي ملعب فلسطين المجاور، تعادل غزة الرياضي “العميد” مع نظيره أهلي غزة بدون أهداف، ليصل رصيد الأهلي إلى 16 نقطة في المركز الثامن، وبفارق الأهداف أمام اتحاد الشجاعية، وحصل “العميد” على النقطة 15 بالمركز العاشر.

وقاد اللقاء تحكيمياً: نادر الحجار للساحة، وساعده الدولي محمد الغول، وأمجد لقان للخطوط، وحازم الصوفي رابعاً.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الأسبوع القادم من البطولة يوم الجمعة المقبل.