إشبيلية يعود إلى سكة الانتصارات من محطة لاس بالماس

إشبيلية/PNN – حقق فريق إشبيلية أول انتصار له في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد هزيمة وتعادل على التوالي، على حساب مضيفه لاس بالماس، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 22 لليغا.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصارا للاعبه الأرجنتيني خواكين كوريا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 80، للقاء الذي أقيم بينهما، يوم السبت 11 فبراير/شباط، على ملعب “دي جران كاناريا”.

ورفع إشبيلية رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 46 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة في الليغا، مقلصا الفارق إلى نقطتين، من جديد، بينه وبين برشلونة، صاحب مركز الوصافة.

في حين مني لاس بالماس بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف، بالتالي، رصيده عند 28 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر في الليغا.

المصدر: وكالات