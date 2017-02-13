فجرا: حملة اعتقالات للاحتلال بالضفة طالت 18 مواطن بينهم 9 من بيت لحم

بيت لحم/PNN/ نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت ثمانية عشر مواطنا في مختلف انحاء الضفة كان نصفهم من محافظة بيت لحم وفق ما افادت مصادر محلية فلسطينية.

وقالت المصادر ان قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظة بيت لحم طالت تسع مواطنين من عدة مناطق بالمحافظة عرف منهم حتى اللحظة امين ابو عاهور و مازن زواهرة و خضر المسالمة و الطفل ادم درويش و جواد ابراهيم طقاطقة و فادي محمود طقاطقة وعيد الكامل.

واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بعمليات تفتيش وتخريب بمنازل المواطنين.

وفي محافظة قلقلية قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت عددا من المواطنين بالمدينة وقراها عرف منهم

عمر احمد سليم و اسامة احمد سليم وهما من بلدة عزون في قلقيلية كما اعتقلت قوات الاحتلال سياف ابراهيم العصافرة كما اعتقلت قوات الاحتلال من المدينة كل من عصام صلاح سويلم و خالد علي سويلم.

وفي محافظة الخليل افادت مصادر محلية هناك ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت اربعة مواطنين ثلاثة منهم من مدينة الخليل نفسها اما المعتقل الرابع فكان من بلدة بيت كاحل.

يتبع….