إنريكي يستدعي 3 لاعبين لسد فراغ فيدال

برشلونة/PNN- يبدو أن مدرب برشلونة الإسباني لويس انريكي، وجد ضالته في سد الفراغ الذي سيخلفه غياب الظهير الأيمن أليكس فيدال، من خلال استدعاء ثلاثة لاعبين من الفريق الثاني، وضمهم للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فقد استدعى إنريكي اللاعبين نيلي وكاربونيل والينا، وذلك في بداية الاستعداد لزيارة باريس ومواجهة فريق العاصمة سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان فيدال قد تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس السبت، وأثبتت الأشعة والفحوصات وجود خلع في الكاحل يستدعي غيابه 5 أشهر، مما يعني انتهاء موسمه.

وظهر فيدال يوم الأحد وهو يستخدم كرسي بعجلات ويستعين بالعكازين ليتمكن من التحرك، وذلك قبيل مغادرته مركز فيتوريا الطبي الذي تلقى فيه العلاج الأولي بعد إصابته مباشرة، وهو في طريقه للمركز الطبي التابع لنادي برشلونة، للبدء بإجراءات للعلاج.

وشارك اللاعبون الثلاثة في تدريب الأحد، الذي باشر به التحضير لمباراة باريس سان جيرمان، ويبدو أن اللاعب نيلي بوردومو هو الأكثر حظا لشغل مكان فيدال خلال المرحلة المقبلة، بعدما قام إنريكي بتصعيده من برشلونة “ب”.

ورغم أن اللاعب سيرجي بالنسيا هو الظهير الأيمن الأساسي في تشكيلة مدرب برشلونة “ب” جيرارد لوبيز، إلا أن نيلي يمتلك مواصفات أكثر إقناعا لإنريكي ليكون ضمن الفريق الأول لبرشلونة.