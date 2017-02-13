لاعب تشيلي أضاع على يوفنتوس فرصة التعاقد مع كريستيانو رونالدو

مدريد/PNN- كشف مدير الكرة الإيطالي الشهير جياني دي ماريزيو، الذي كانت تربطه علاقة وطيدة مع إدارة يوفنتوس خاصة في الفترة ما بين عامي 2001-2004، سبب فشل نادي يوفنتوس في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونة عام 2002.

وقال دي ماريزيو في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية: “لقد قدمت نصيحة ليوفنتوس للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2002 وقلت لهم إنه سيكون أفضل لاعب في العالم بالمستقبل، لكن التشيلي مارسيلو سالاس لم يقبل عملية المقايضة”.

وكان يوفنتوس قد حاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونة مقابل رحيل مهاجمه التشيلي مارسيلو سالاس إلى لشبونة بدلًا من النجم البرتغالي.

وأضاف دي ماريزيو الذي درب نابولي في حقبة السبعينات من القرن الماضي: “بضعة ملايين جعلت سالاس يرفض الرحيل إلى لشبونة، وفي النهاية رحل سالاس إلى ريفربلايت بينما فقد يوفنتوس فرصة التعاقد مع كريستيانو رونالدو”.

وتحدث دي ماريزيو عن المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ونابولي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا وقال: “إذا كان ريال مدريد ذكيًا عليه أن يلعب في الخلف ويترك اللعب لنابولي ومن ثم يستغل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة المساحات في الخلف”.

واختتم عن الأسطورة الأرجنتينية ماردونا وقال: “أنا أعرفه جيدًا وتربطني به علاقة جيدة للغاية، هو سيد كرة القدم العالمية مع الاحترام لميسي وبقية اللاعبين”.