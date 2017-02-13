توقعات الابراج مع عالم الفلك ابراهيم حزبون

الحمل
يتراكم العمل لديكم لليوم الثاني على التوالي – لديكم القدرة على مواجهة وانجاز حصه الاسد منه
الثور
ترغبون في ضبط أموركم البيتية والعقارية- ساعات ما قبل الظهر أفضل لأي تغيير مطلوب على مسكنكم
الجوزاء
تنشطون في السفر والاتصالات- بوسعكم في ساعات ما قبل الظهر اجتياز امتحان أو مقابلة
السرطان
تنشطون في السفر والاتصالات بوسعكم في ساعات ما قبل الظهر اجتياز امتحان او مقابلة
الاسد
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي- في ساعات المساء تجنبوا أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمنية
العذراء
ثقتكم بأنفسكم كبيرة ويعمكم النشاط -بوسعكم السيطرة على الوضع والدفع بمصالحكم
الميزان
يوم ثان يتطلب منكم الانتباه الى صحتكم – أنجزوا فقط ما هو ضروري وعاجل من العمل واخلدوا الى الراحة
العقرب
تنشطون بين الاصدقاء- لا تحاولوا فرض سيطرتكم عليهم- منكم من يشارك في مناسبة سعيدة
القوس
تنصب جهودكم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل -لا تعطواالفرصة للمسؤولين لانتقادكم
الجدي
تنشطون في سفر أو اتصال بعيد -ساعات ما قبل الظهر مناسبة لاجراء مقابلة أو اجتياز امتحان
الدلو
تعيدون تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض – تجنبوا في ساعات بعد الظهر والمساء أي خطوة مالية جديدة
الحوت
تتركز جهودكم حول تدعيم شراكتكم- ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بالطرف الآخر بدل المواجهة