العمري يؤكد ان كهرباء القدس ليست الجهة المسؤولة عن تحديد التعرفة الكهربائية

القدس/PNN- أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العمري أن الشركة ليست المسؤولة عن تحديد التعرفة الكهربائية، وإنما يخضع تحديدها لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية عليها، وسلطة الخدمات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وأوضح العمري أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار التيار الكهربائي جاء نتيجة رفع سعر الكهرباء في اسرائيل بنسبة 3.68 في القدس، و 5 % في الضفة الغربية، وذلك منذ بداية شهر كانون الثاني من العام الجاري، ولكن تم تبليغنا بهذا الارتفاع بشكل رسمي في الخامس عشر من كانون الثاني.

وأضاف إلى أن أبواب الشركة مفتوحة لجميع المواطنين والمشتركين للاستماع اليهم في حال وجود استفسار او شكوى أو اعتراض حتى يتم معالجتها ضمن الأطر الصحيحة والسليمة، مؤكداً أن الشركة تراعي ظروف المواطنين والمشتركين وتقوم بجدولة ديونهم لتصويب أوضاعهم والتسهيل عليهم في حال تراكم الديون على المشتركين على الرغم من إمكانيات الشركة المحدودة، علماً أن الشركة تقوم بدراسة الحالات الاجتماعية المهمشة والفقيرة ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتقديم المساعدة الممكنة لمثل هذه الشرائح، وذلك ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.

وطالب العمري كافة المشتركين في حال وجود اعتراضات أو شكاوى، العمل على مراجعة فروعنا وأقسام الشكاوى في مختلف فروع الشركة أو الاتصال بالشركة على مركز الاستعلامات والاتصال التابع للشركة على الأرقام التالية لقدس: الرقم المجاني 1800211511 أو02-6269333، رام الله والبيرة: الرقم المجاني 1800900900 أو 2947650 02، أو الرقم 133، أو التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك: على العنوان التالي: www.facebook.com/jdecops.