انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.28%

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.28%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 830 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 536.05 نقطة ، منخفضا 1.49 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.78%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، مع استقرار مؤشر قطاعي التأمين والصناعة، وارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.61%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 519 ألف سهم في 185 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 13 شركة، ارتفع منها سهم بنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي، وانخفض سهم 8 شركات واستقر سهم 3 شركات.

والشركات التي انخفض سهمها كانت:الفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وفلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الوطني، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك القدس، والاتصالات الفلسطينية.

واستقر سهم شركات بيت جالا لصناعة الأدوية، وسجاير القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.