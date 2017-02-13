مجلس قروي الجديدة يطلع المحافظ رمضان على عدد من القضايا التنموية

جنين/PNN- التقى محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الاثنين، وفدا من قرية الجديدة برئاسة فتحي الحج محمد رئيس المجلس القروي وممثلين عن أهالي القرية ، لمطالبة المحافظ التدخل في إطار صلاحياته لتوفير السلامة العامة في نقطة تجميع مكب النفايات الواقع بأراضي القرية. وحضر اللقاء مديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، وناظم نعيرات مدير دائرة البلديات ، وأشرف عطاطرة رئيس قسم شؤون البلديات .

وأشار رئيس المجلس القروي الحج محمد إلى أن الأرض التي يتم تجميع النفايات عليها تقع بمحاذاة أراضي المواطنين بما يسمى حوض طوباس على مساحة خمسة دونمات ، وأصبحت تشكل ضررا على الصحة العامة والأراضي الزراعية . لافتا إلى الجهة القائمة على جمع النفايات لم تلتزم بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط السلامة العامة . كما طرح رئيس المجلس عدد من القضايا المحلية وتشمل بناء مدرسة جديدة في القرية إضافة إلى المدرستين القائمتين المكتظتين بالمراحل التعليمية المختلفة ولا تتسعان للمزيد من الطلبة الجدد . وتطرق أيضا إلى قضية الأنابيب الزراعية الممتدة على طول الشارع الواصل مابين قرية الجديدة والفارعة والتي تستخدم لأغراض الزراعة المروية لصالح شركة تعمل في أراضي طوباس؛ وتعيق تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتزفيت للشارع وترفض الجهة المنفذة العمل قبل حل للمشكلة .

بدوره اقترح المحافظ رمضان تشكيل لجنة مكونة من المؤسسات ذات العلاقة من محافظتي جنين وطوباس للكشف عن موقع مكب النفايات وإعداد تقرير للتأكد من مدى مطابقة شروط السلامة العامة والمواصفات المعمول بها فيه ، واضعا ثقته في المؤسسات والطواقم الفنية المختصة لمتابعة قضايا السلامة العامة . كما وعد بمتابعة إنشاء مدرسة جديدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.