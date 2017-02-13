هيئة الأسرى ونادي الاسير ينعون المحرر احمد ابو هدبة

رام الله/PNN – نعت هيئة شؤون الاسرى والأسرى المحررين ونادي الاسير الفلسطيني والأسرى المحررين ظهر الاثنين، الأسير المحرر المناضل والمبعد احمد ابو هدبه والذي توفي امس في سوريا.

وذكرت الهيئة، أن ابو هدبه قد قارع السجان لاكثر من 18 عاما، حيث كان أحد قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، وناضل لأجل الأسرى ما تبقى من عمره من على أرض سوريا، وكان مسؤولاً لسنوات عن لجنة الدفاع عن الأسرى والمحررين هناك.

وبهذا تتقدم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، من ذوي الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه.