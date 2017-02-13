إجراء قرعة دوري الشباب مواليد 1996 لكرة القدم

القدس /PNN- أجرت دائرة الشباب بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة المرحلة النهائية من دوري الشباب مواليد 1996 للموسم الحالي، وذلك في مقر الإتحاد بالرام، بحضور رؤساء وأعضاء الاتحادات الفرعية وممثلين عن دائرة الأنشطة والمسابقات العامة بالإتحاد.

هذا يشارك بالدوري 16 نادياً من كافة المحافظات الشمالية، حيث تم تصنيف الفرق حسب مراكزها وعمل قرعة موجهة بحيث تم تقسيم الفرق المتأهلة من فرع الوسط التي تتكون من 8 أندية إلى مجموعتين للعب مع الفرق الأربعة من المتأهلة من فرع الشمال و الفرق الأربعة المتأهلة من فرع الجنوب.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الاتي:

– ثقافي طولكرم × الموظفين

– هلال أريحا × نادي جنين

– إسلامي قلقيلية × أبناء القدس

– هلال القدس × مركز طولكرم

– شباب الخليل × سلوان

– مؤسسة البيرة × شباب الخضر

– إسلامي صور باهر × جبل المكبر

– مركز الأمعري × شباب يطا

وأشارت دائرة الشباب والناشئين إلى أنه سيتم الإعلان عن مكان وموعد إقامة المباريات لاحقاً.