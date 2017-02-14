غياب كريستيانو رونالدو يثير الجدل في ريال مدريد

مدريد/PNN- غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، عن تدريبات فريقه اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، أن غياب كريستيانو رونالدو لفت الأنظار، حيث تواجد اللاعب في صالة الألعاب الرياضية، ومن المتوقع أن ينضم لتدريبات الفريق الجماعية غدًا الأربعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كريستيانو رونالدو كان قد تعرض لكدمة في ساقه في المباراة الأخيرة للفريق أمام أوساسونا في منافسات الدوري الإسباني.

وواصل الويلزي جاريث بيل التدريب مع المجموعة بشكل طبيعي، حيث تشير التقارير إلى أنه من الممكن أن يشارك في بعض الدقائق من المباراة أمام نابولي، وذلك إذا قرر زيدان ضمه إلى القائمة التي ستلعب المباراة.

المصدر: كووورة.