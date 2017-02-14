علماء يكتشفون جينًا يحفز الشعور بالشبع

اكتشف علماء دنماركيون جينا يحفز الشعور بالشبع وقد يساعد على مساعدة الأشخاص المصابين بالنهم أو البدانة، وقالوا إن هذا الجين موجود أيضا لدى الإنسان.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة موناش في ملبورن وجامعة كوبنهاغن، ونشرت بمجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

ويتحكم هذا الجين في الإشارات بين الدماغ والأمعاء، ويعتقد أيضا أنه يحفز أيضا الحاجة إلى النوم التي تحدث بعد تناول الطعام، والتي تحدث عندما يكون الجسم قد خزن كمية كافية من الدهون.

وقد يستخدم هذا الاكتشاف لتطوير عقار يقلل الشهية، مما يشكل أملا لمن يكافحون لفقدان الوزن ويعانون من الأمراض المزمنة الناجمة عن السمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

المصدر: إندبندنت