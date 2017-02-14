بالصور:تنظيم بطولة شهداء الارتباط الثالثة لكرة الطاولة في طولكرم

طولكرم/PNN – نظم الارتباط العسكري بالتعاون مع التربية والتعليم في محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، بطولة شهداء الارتباط العسكري الثالثة لكرة الطاولة في مدرسة ذكور خالد بن سعيد، تحت رعاية محافظ طولكرم.

ونقل محافظ طولكرم عصام أبو بكر للمشاركين بالبطولة تحيات الرئيس محمود عباس ودعمه لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية، معبراً عن تقديره لجهود قائد جهاز الارتباط العسكري اللواء ركن جهاد الجيوسي، من خلال تنظيم هذه البطولة للسنة الثالثة على التوالي.

وشدد على أهمية تكريم شهداء شعبنا وشهداء الارتباط العسكري والمؤسسة الأمنية بشكل عام من خلال مثل هذه البطولات، التي من شأنها دعم مسيرة الرياضة على مستوى محافظة طولكرم وكافة محافظات الوطن، منوهاً إلى ما تقوم به المؤسسة الأمنية وقيادة المنطقة من عمل مميز بالشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، لحفظ أمن المواطن وسلامته.

من جانبه، أشاد قائد الارتباط العسكري اللواء ركن جهاد جيوسي بالتعاون مع محافظة طولكرم لخدمة المواطنين بالمحافظة، مشدداً على دور التربية والتعليم في مسيرة بناء الوطن والتحرر والاستقلال، مؤكدًا أن البطولة إلى جانب كونها تكريمًا للشهداء، تعد تتويجا للعلاقة المتميزة والترابط المتين بين جهاز الارتباط العسكري وكافة مؤسسات المحافظة، وهي في إطار النشاط المشترك مع التربية والتعليم لتكريم ذوي الشهداء.

بدوره، أشار نائب مديرة التربية والتعليم ساجي القبج إلى أهمية تنظيم هذه البطولة في إطار التعاون والشراكة مع الارتباط العسكري وتحت رعاية محافظ طولكرم، منوهاً إلى أن التربية والتعليم تهتم بتنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والمؤسسة الأمنية.