أوضاع صحية تزداد سوء لعدد من الأسرى في سجن عسقلان

رام الله/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، أن عدد من الأسرى المرضى في سجن عسقلان، يعانون من تدهور في أوضاعهم الصحية في ظل مواصلة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم، وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة الذي زار الأسرى أمس، أن الأسير عثمان ابو خرج، من أصعب الحالات المرضية هناك حيث يعاني من مشاكل في الكبد والكلى، فيما يعاني الأسير رمزي ابراش من رام الله، من مشاكل بالقلب وصعوبة بالسمع بسبب التهابات في الأذنين.

كما بين عجوة، أن الأسير ناهض الاقرع من مخيم الأمعري يعاني من الآم في القدمين، حيث تم بتر قدمي الأسير خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما يعاني الأسير سعيد مسلم من مشاكل بالقلب وأوجاع باليدين والمعدة وضعف الرؤية بالعين اليسرى، ويمر الأسير ابراهيم ابو مصطفى بوضع نفسي صعب بسبب ظروف الاعتقال ويعاني من مشاكل صحية بالأعصاب والمعدة.

وأضاف المحامي بأن من بين الحالات الصعبة في سجن عسقلان، الحالة الصحية للأسير محمد ابراش الذي فقد النظر ويعاني من صعوبة شديدة في السمع وبتر في قدمه اليسرى، فيما يعاني الأسير هارون عياد من أوجاع في الظهر وديسك.