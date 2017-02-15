واللا: الجيش تسلم آليات متطورة لمحاربة الأنفاق

بيت لحم/PNN- كشف موقع “واللا” العبري، صباح اليوم الاربعاء، عن تلقي جيش الاحتلال الإسرائيلي معدات حديثة ومتطورة سيتم دخولها الخدمة، بهدف محاربة أنفاق المقاومة على حدود قطاع غزة.

ونقل الموقع العبري، عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، قوله إن عشرات الآليات الهندسية الثقيلة المتطورة التي تقدر تكلفتها بعشرات الملايين من الشواقل بدأ وصولها لـ”إسرائيل” لمحاربة الأنفاق.

وفي التفاصيل، فإن 20 مجموعة من الأدوات والآليات الهندسية الثقيلة، وصلت لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الشركة الأمريكية “كاتربيلر” الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه المعدات ضمن صفقة ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الشواقل، وتعد الأكبر منذ 20 عاما، حيث تمت بمساعدة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم عشرات السيارات والمعدات الميكانيكية (الجرارات والجرافات)، بما في ذلك الجرافات، حفارات ولوادر.

وتهدف هذه المعدات لحرمان المقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة من العمل على حفر الأنفاق، أو إنشاء أي منها.