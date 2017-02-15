ضبط ادوية بيطرية منتهية الصلاحية

رام الله/PNN – ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة سلفيت 100 لتر ادوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية اثناء القيام بأعمال الدورية الاعتيادية على احدى الحواجز في قرى غرب المحافظة، حيث تم مصادرة الكمية والتحفظ عليها التي كانت موجوده بإحدى السيارات التجارية القادمة من اسرائيل وبحضور جهات الاختصاص في وزارة الزراعة وبعد معاينة المضبوطات من طرفهم تبين عدم صلاحيتها لانتهاء تاريخها، وأقرت اتلافها واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .