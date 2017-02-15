تجديد الاعتقال الاداري لاسير من بيت لحم للمرة الثالثة

بيت لحم/PNN – جددت السلطات الاسرائيلية الاعتقال الاداري للاسير ايمن خليل حسن علي من سكان بيت لحم للمرة الثالثة على التوالي ولمدة خمسة اشهر.

وصادق قاضي عسكري اسرائيلي في محكمة عوفر العسكرية على قرار التجديد الصادر من قبل جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسير ومحاميه من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، الا ان ممثل النيابة العسكرية ادعى ان الاسير ايمن يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها.

ويذكر ان الاسير المذكور يقبع في سجن عوفر العسكري ، وانه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن آلام في العمود الفقري، وانه سقط اكثر من مرة على الارض ودخل في حالة غيبوبة ، ونقل الى مستشفى تشعار تصيدق الاسرائيلي، ولم يقدم له العلاج واعيد الى السجن عدة مرات .