مجدلاني: هناك تراجعا ملموسا في موقف الادارة الأمريكية الحالية بشأن أسس الحل السياسي

رام الله/PNN- اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن ما صدر من تصريحات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه في البيت الأبيض برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يمثل تراجعا عن حل الدولتين.

وقال مجدلاني في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم إن موقف ترامب من موضوع حل الدولتين، والذي كان مائعا وفضفاضا وضبابيا، أعطى الجانب الاسرائيلي ليقرر من جانب واحد طبيعة الحل الذي يريده، وهذا يعني إطلاق يد إسرائيل لتقرر ما تشاء خلال الأربع سنوات القادمة.

كما ندد مجدلاني بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الاستيطان عندما تحدث عنه وكأنه صفقة تجارية لا باعتباره مخالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقام على أراضي دولة محتلة.

وفي موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال مجدلاني إن تأجيل القرار الأمريكي بنقلها لا يعني الغاء القرار، وبالتالي يبقى هذا الاحتمال قائما.

وتابع عضو تنفيذية المنظمة أن هناك تراجعا ملموسا في موقف الادارة الأمريكية الحالية بشأن أسس الحل السياسي، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيتخليان عن هدف إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وأن تقرير المصير لشعبنا سيبقى هدفا قائما عبر النضال بكل أشكاله.

كما شدد مجدلاني أن ثبات وتماسك الموقف الفلسطيني وتأكيد شرعية القيادة وإنهاء الانقسام من العناصر التي سنبني عليها استراتيجيتنا في المستقبل.