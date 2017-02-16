الأسير عبد الناصر شاكر عيسى يدخل عامه الـ(26) في الاعتقال

رام الله/ PNN- أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن الأسير عبد الناصر عطا الله شاكر عيسى دخل عامه الـ(26) في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير عيسى بتاريخ 19 آب/ أغسطس 1995، بينما كان قد تعرّض لاعتقالين سابقين لمدّة أربع سنوات بين عامي 1988 و1993.

ولفت إلى أن الأسير عيسى كان قد تمكّن من الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وشهادتي الماجستير في دراسات الديمقراطية والدراسات الإسرائيلية خلال سنوات اعتقاله.

يذكر أن الأسير عيسى (48 عاماً)، من مخيم بلاطة في محافظة نابلس، هو أقدم أسرى المحافظة، ومحكوم بالسّجن المؤبد لعدّة مرات، ويقبع في سجن “ريمو