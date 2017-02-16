اللواء حازم عطا لله يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي في اريحا‎

اريحا/ PNN- استقبل اللواء حازم عطا لله مدير عام الشرطة في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة اريحا اليوم وفدا من الاتحاد الأوروبي مكونا من 30 مشاركا برئاسة “يانا كاليمونوفا” من هيئة العمل الخارجي الأوروبي.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان سيادة اللواء حازم عطا لله رحب بالوفد الضيف وقدم لهم لمحة عامة عن أنشطة الشرطة الفلسطينية ومهامها والصعوبات التي تواجهها في مختلف النواحي، إضافة إلى التحديات الأمنية الحالية والانجازات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، كما تطرق اللواء عطا الله إلى العديد من المحاور التي ترتبط بالأمن وتشكيلات المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والعلاقة النموذجية والمميزة بين الشرطة الفلسطينية وبعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين .

من جهتهم عبر الضيوف عن شكرهم وامتنانهم للاستضافة وحفاوة الاستقبال، وذلك بحضور رئيس بعثة الشرطة الأوروبية، حيث أكد الضيوف على أهمية دور الشرطة الفلسطينية ومهامها وواجباتها في ضبط الأمن والنظام .

واصطحب اللواء حازم عطا لله الضيوف في جولة ميدانية لجميع مرافق الكلية وشملت المسرح الرئيسي ومراكز التدريب والمحاكاة، وفي نهاية الزيارة قدم اللواء حازم عطا الله درعا وهدية تقديرية للوفد تسلمتها رئيسة الوفد كاليمونوفا .

وكان الوفد قد زار مديرية الشرطة في اريحا صباح اليوم حيث استقبلهم مدير شرطة المحافظة العقيد فواز طالب وقدم لهم شرحا وافيا عن عمل الشرطة في المديرية والمراكز الشرطية والخدمات التي تقدمها للجمهور .