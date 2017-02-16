ترحيل مباريات دوري كرة القدم بغزة

غزة/PNN – قرر اتحاد كرة القدم في قطاع غزة الخميس ترحيل مباريات الجولة 16 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، والثاني عشر من الدرجة الثانية لفرع “غزة والشمال”، والـ 14 من نفس الدرجة لفرع “الوسطى والجنوب إلى الأسبوع المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتضرر أرضية العديد من الملاعب بشكل كبير نتيجة هطول الأمطار بغزارة خلال الساعات الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام على ملاعب قطاع غزة 19 مباراة خلال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، والاثنين، منها 6 لحساب دوري “الوطنية موبايل” للدرجة الممتازة، ومثلها في الدرجة الأولى، و7 بالدرجة الثانية في فرعيها “غزة والشمال”، والوسطى والجنوب”، عدا عن 14 مباراة كان من المفترض أن تقام الجمعة ضمن منافسات بطولة الناشئين مواليد 2001.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقوم بها اتحاد القدم بترحيل المباريات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث سبق أن أرجأ يوم 27 يناير الماضي مباريات الجولة 13.