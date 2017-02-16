الوزير الحساينة يعلن حل أزمة أهالي جورة الصفطاوي في جباليا وتخصيص وحدات سكنية لهم

غزة/PNN-أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد محمد الحساينة عن حل أزمة أهالي جورة الصفطاوي – القرعة الخامسة في جباليا، بعد 23 عاما من المعاناة حيث تم تخصيص وحدات سكنية لهم في مشروع حي الهدى التركي في منطقة حجر الديك .

وقال الوزير الحساينة في مؤتمر صحفي بعد زيارة العائلات التي تسكن منطقة جورة الصفطاوي في جباليا، وبعد المناشدات لحل أزمتهم، فقد قررت الحكومة تخصيص وحدات سكنية لهم في مشروع إسكان حي الهدى في منطقة حجر الديك الذي ينفذ بتمويل تركي .

وأكد الوزير الحساينة على أن الحكومة تعمل جاهدة لإنهاء معاناة كافة المواطنين الفقراء الذين يعيشون في ظروف صعبة من خلال المشاريع الإسكانية في الوزارة.