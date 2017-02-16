ليبرمان:يمكن جعل قطاع غزة سنغافورة الشرق الأوسط اذا تخلى سكانها عن حماس

القدس/PNN – اكد وزير الحرب في حكومة الاحتلال, افيغدور ليبرمان, استعداد دولة الاحتلال للعمل من اجل تحسين الوضع الاقتصادي لسكان قطاع غزة حيث قال ان “اسرائيل” ستوافق على انشاء ميناءين بحري وجوي ومناطق صناعية في القطاع مما سيؤدي الى ايجاد حوالي اربعين الف فرصة عمل جديدة فيه .

ودعا ليبرمان في مقابلة مع الموقع الالكتروني الجديد باللغة العربية لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الجمهور الفلسطيني الى الحوار المباشر مع “اسرائيل” عبر الموقع

واضاف انه يمكن جعل القطاع سنغافورة الشرق الأوسط اذا تخلى سكان القطاع عن حركة حماس او اذا تخلت هذه الحركة عن ميثاقها الداعي الى القضاء على دولة “اسرائيل” واعادة جثماني الجنديين الاسرائيليين المحتجزين لديها.

هذا ويتوجه ليبرمان مساء اليوم الى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الامن الدولي المنعقد هناك..