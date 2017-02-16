فرنسا: موقف ادارة ترامب من الصراع الاسرائيلي الفلسطيني مثير للقلق ومربك

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/قالت فرنسا انها تشعر بقلق كبير اتجاه موقف الولايات المتحدة الامريكية من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بعد تسلم ادارة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب مهامها .

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك اوت الذي التقى نظيره الامريكي ريكس تيلرسون حيث اجريا محادثات معمقة حلو عدد من القضايا في العالم.

واكد وزير الخارجية الفرني ان بلاده تشعر بالقلق من موقف الولايات المتحدة الامريكية الجديد الذي وصفه الوزير الفرنسي بالمربك وينذر بالخطر

وأشار وزير الخارجية الفرنسي في نهاية محادثته مع نظيره الأمريكي أن هناك اختلافات في النهج السياسي بين البلدين في ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي و فيما يتعلق الاتفاق النووي مع ايران.

يشار الى ان فرنسا تدعم خيار الدولتين وترى فيه الحل المناسب للصراع الفلسطيني حيث ترى فرنسا ان الحل يكون من خلال اقامة دولة فلسطينية على حدود لارابع من حزيران وكانت قد قالت انها ستعترف بالدولة الفلسطينية على هذا الاساس فيما اعربت الادارة الامريكية مؤخرا عن انها دعم عملية السلام لكن ليس من الضروري ان يكون التوصل لاتفاق سلام فلسطيني اسرائيلي من خلال حل الدولتين وهو الامر الذي تهرب الرئيس الامريكي ترامب من الاجابة عليه خلال لقاءه بالامس برئيس وزراء حكومة الاحتلال .