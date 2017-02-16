الطقس: انحسار المنخفض مع بقاء فرصة هطول زخات من الأمطار

رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن ينحسر المنخفض الجوي الضحل والسريع مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد وبشكل خاص المناطق الجنوبية منها بما في ذلك جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة وشمال النقب وأجزاء من وسط الضفة نتيجة الرياح الشمالية الغربية كما لا يستبعد أن تهطل بعض الزخات الثلجية في مرتفعات الخليل العالية والتي تزيد عن 950 متراً بدون تراكمات بسبب التبريد الكبير المتوقع.

وكان طقس فلسطين قد توقع في الأيام الماضية أن تهطل ثلوج خفيفة في المرتفعات الفلسطينية التي تزيد عن 900 متر، وأن يكون هناك تراكمات بسبطة في الارتفاعات التي تزيد عن 1000 متر خاصة في جبال الخليل الشمالية ومنطقة حلحول تحديداً.

لكن الواقع كان مغايراً نتيجة ارتفاع الضغوط الجوية والحرارة السطحية إلى أكثر من درجة التجمد خلال ساعات نهار اليوم.

ومن المتوقع أن تهبط درجات الحرارة في ساعات الليل والفجر الباكر مع بقاء الجو شديد البرودة.

ومن المتوقع أن تهبط درجات الحرارة مع ساعات الفجر الباكر من يوم غدٍ الجمعة إلى ما دون الصفر المئوية بقليل في مناطق واسعة من الداخل الفلسطيني وجباله العالية خاصة.

ويوم غدٍ الجمعة تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح، كما يحذر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافً، وبارداً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، ويحر من تشكل الصقيع، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة مجدداً مع بقائها دون المعدل السنوي بحوالي درجتين مئويتين وتسود أجواء باردة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ودافئة نسبياً في باقي المناطق.